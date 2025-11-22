Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da darbedildiği ihbarında bulunmak için gittiği karakolda rahatsızlanan kişi hastanede öldü

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde kendisini darbedenleri şikayet etmek için gittiği karakolda rahatsızlanan kişi hastanede vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 19:37 Güncelleme: 22.11.2025 - 19:37
        Çorum'da darbedildiği ihbarında bulunmak için gittiği karakolda rahatsızlanan kişi hastanede öldü
        Çorum'un Sungurlu ilçesinde kendisini darbedenleri şikayet etmek için gittiği karakolda rahatsızlanan kişi hastanede vefat etti.

        Yusuf Erçorumlu, oğluyla birlikte F.T. ve T.B. tarafından Sunguroğlu Mahallesi'ndeki kahvehanede darbedildiği ihbarında bulunmak üzere gittiği Sungurlu Çarşı Polis Merkezi'nde rahatsızlandı.

        Polis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erçorumlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Erçorumlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

        Polis ekipleri, Erçorumlu'yu darbettikleri öne sürülen F.T. ve T.B'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

