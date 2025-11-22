Çorum'da darbedildiği ihbarında bulunmak için gittiği karakolda rahatsızlanan kişi hastanede öldü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kendisini darbedenleri şikayet etmek için gittiği karakolda rahatsızlanan kişi hastanede vefat etti.

Yusuf Erçorumlu, oğluyla birlikte F.T. ve T.B. tarafından Sunguroğlu Mahallesi'ndeki kahvehanede darbedildiği ihbarında bulunmak üzere gittiği Sungurlu Çarşı Polis Merkezi'nde rahatsızlandı.

Polis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erçorumlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erçorumlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Polis ekipleri, Erçorumlu'yu darbettikleri öne sürülen F.T. ve T.B'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.