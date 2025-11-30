Çorum'da araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çorum'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
F.Z.C. idaresindeki 19 DS 739 plakalı motosiklet ile M.A.A’nın kullandığı 19 AEK 565 plakalı hafif ticari araç Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Cadde’de çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
