Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi polis ekiplerince yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 24 Kasım - 1 Aralık'ta çalışma yapıldı.
Kentte vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 23 kişiyi yakaladı.
Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 5 kişiden 4'ü bulunarak ailesine teslim edildi.
