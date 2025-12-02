Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da çelik bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'daçelik bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 09:15 Güncelleme: 02.12.2025 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da çelik bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'daçelik bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Hakan Y. idaresindeki 19 AGJ 870 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü yakınlarında yol kenarındaki çelik bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

        Benzer Haberler

        Çorum'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
        Çorum'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
        Çorum polisi aranan 23 şahsı yakaladı
        Çorum polisi aranan 23 şahsı yakaladı
        Çorum'da aranan 41 şahıs tutuklandı
        Çorum'da aranan 41 şahıs tutuklandı
        Binanın çatısında intihara kalkışan şahsı İl Emniyet Müdürü ikna etti Çevre...
        Binanın çatısında intihara kalkışan şahsı İl Emniyet Müdürü ikna etti Çevre...
        Çorum'da kavga eden dağ keçileri fotokapanla görüntülendi
        Çorum'da kavga eden dağ keçileri fotokapanla görüntülendi
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı