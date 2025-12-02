Çorum'da çelik bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum'daçelik bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hakan Y. idaresindeki 19 AGJ 870 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü yakınlarında yol kenarındaki çelik bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
