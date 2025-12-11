Çorum'da iş makinesi çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

İş makinesinin birkaç metre uzaklaşmasının ardından bina çöktü. Operatör, çöken binanın altında kalmaktan birkaç saniye ile kurtuldu.

Yıkım için çalışan iş makinesi operatörü, binada çökme başladığını görünce geri manevra yaptı.

