        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Çorum'da konuştu:

        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bu düzeni mutlaka değiştireceğiz. Türkiye'nin yararına, memleketin hak ettiği bir düzeni mutlaka kuracağız." dedi.

        Giriş: 07.02.2026 - 15:21 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:21
        CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Çorum'da konuştu:
        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bu düzeni mutlaka değiştireceğiz. Türkiye'nin yararına, memleketin hak ettiği bir düzeni mutlaka kuracağız." dedi.

        Günaydın, partisinin Çorum İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla CHP'nin bütün milletvekillerinin 5-6 Şubat'ta bölgede bulunduğunu söyledi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de 2 Şubat'tan itibaren bir haftasını deprem bölgesine ayırdığını belirten Günaydın, "6 Şubat 2023'te tarihin gördüğü en büyük felaketlerden biri yaşandı. Sabaha karşı 4.17 ve 13.24'te olmak üzere iki deprem, yaklaşık 54 bin yurttaşımızı hayattan aldı. Elbette deprem çok büyük bir felaket ama ülkeleri depreme hazırlıklı kılmak, dirençli kentler inşa etmektir asıl mesele." diye konuştu.

        Depremin ilk günü milletvekillerinin, ikinci günü ise genel başkan ve büyükşehir belediye başkanlarının bölgeye ulaştığını aktaran Günaydın, "Bütün deprem bölgelerini büyükşehir belediyelerimiz, il ve ilçe belediyelerimiz paylaştı. Hala belediyelerimizin yaptıkları yerler orada duruyor. İlk yemeği biz verdik, ilk çadırı ve ilk konteyner kenti biz kurduk." ifadelerini kullandı.

        Günaydın, CHP olarak erken seçim talep ettiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan memleketin bu kadar birikmiş sorunu varken, sanayici, çiftçi, esnaf, herkes kan ağlıyorken diyor ki, 'Adalet ve Kalkınma Partisi üye sayısı 12 milyon oldu. CHP'nin üye sayısı 2 milyon.' Senin derdin partilerin üye sayısını karşılaştırmak olmamalı. Senin derdin memleketin dertlerine derman olmak olmalı ama yine de söylüyorum: 12 milyon üyene güveniyor musun? Yerel seçimlerde üye sayın 11 milyondu, neredeyse elinde önemli büyükşehir kalmadı. Demek ki mesele üye sayısı değil, mesele vatandaşın kalbine girebilmekte. Artık vatandaşın kalbine girme durumunuz yok çünkü adalet kalmamış memlekette, ekonomi, barış kalmamış."

        Türkiye'nin iyi yönetilmediğini savunan Günaydın, şunları kaydetti:

        "Bu ülke yönetilemiyor. Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 65'e gelmiş. Tarihte böyle bir oran görülmedi. Bir vatandaş erken seçim istiyorsa, 'Benim durumum iyi değil, memleketin durumu da iyi değil.' diyor. Öyle akıllılar ki diyorlar ki, '2027'nin kasımında erken seçim yapacağız, CHP kaçmasın. Bu kafa, nasıl bir kafadır? Biz size diyoruz ki, gelin bir aya erken seçim yapalım. 2027'nin kasımında memleketi değil ancak Erdoğan'ı kurtarmaya çalışabilirsin. Bizim derdimiz Erdoğan değil. Bizim derdimiz tek başına AKP de değil. Bizim derdimiz bu düzen. Bu düzeni mutlaka değiştireceğiz. Türkiye'nin yararına, memleketin hak ettiği bir düzeni mutlaka kuracağız."


        Gökhan Günaydın, bazı mesleklere yıllık harç zorunluluğu getiren kanun teklifinin Meclis'te kabul edilmesiyle ilgili düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götüreceklerini sözlerine ekledi.

