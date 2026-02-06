Çorum'da "Depremi Tanıyan Çocuklar Güvenli Yarınlar" programı düzenlendi

Çorum'da Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Bilim Kafe Etkinlikleri kapsamında "Depremi Tanıyan Çocuklar Güvenli Yarınlar" programı gerçekleştirildi. Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programda, Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Nurullah Alkan ile Dr. Kayhan Aladoğan öğrencilere depremin oluşum süreci hakkında sunum yapıldı. Programda, depremin nasıl meydana geldiği, yer kabuğu hareketleri ve fay hatlarının yapısına ilişkin temel bilgiler çocukların anlayabileceği dille aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.