        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da "Depremi Tanıyan Çocuklar Güvenli Yarınlar" programı düzenlendi

        Çorum'da Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Bilim Kafe Etkinlikleri kapsamında "Depremi Tanıyan Çocuklar Güvenli Yarınlar" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:27 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:27
        Çorum'da "Depremi Tanıyan Çocuklar Güvenli Yarınlar" programı düzenlendi
        Çorum'da Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Bilim Kafe Etkinlikleri kapsamında "Depremi Tanıyan Çocuklar Güvenli Yarınlar" programı gerçekleştirildi.

        Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programda, Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Nurullah Alkan ile Dr. Kayhan Aladoğan öğrencilere depremin oluşum süreci hakkında sunum yapıldı.

        Programda, depremin nasıl meydana geldiği, yer kabuğu hareketleri ve fay hatlarının yapısına ilişkin temel bilgiler çocukların anlayabileceği dille aktarıldı.



