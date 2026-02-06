Çorum'da "Ailede Psikolojik İyi Oluşu Güçlendirme Çalıştayı" düzenlendi

Çorum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Çorum Temsilciliğince, "Ailede Psikolojik İyi Oluşu Güçlendirme Çalıştayı" yapıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, çalıştayın açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını bildirdi.



Aile içinde kurulan güvenli bağ ve sağlıklı iletişimin öğrencinin çok yönlü gelişiminde belirleyici rol oynadığını vurgulayan Çağlar, kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen çalışmaların rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerine katkı sunduğunu kaydetti.



Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Fatih Kılıç da aile odaklı çalışmaların koruyucu ruh sağlığı yaklaşımının temel unsurlarından olduğuna dikkati çekerek, "Erken destek ve erişilebilir rehberlik hizmetleri, bireysel iyilik halinden toplumsal dayanıklılığa uzanan kazanımlar sağlar." ifadesini kullandı.



Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muammer Cengil de akademik bilgi ile saha uygulamalarının birlikte yürütülmesinin önemli olduğunu belirterek, "Bilimsel temele dayanan aile ve değer aktarımı çalışmaları kalıcı sonuç üretir." değerlendirmesinde bulundu.



Programın koordinasyonunu yürüten İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, çalıştay çıktılarının raporlaştırılarak uygulamaya dönük yol haritası oluşturacağını belirtti.



Derneğin Çorum temsilcisi Banu Özdil Yücel ise etkinliğin mesleki dayanışmayı ve ortak üretimi güçlendirdiğini ifade etti.



Programda Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Engelsiz Eğitim Merkezince, "Geçmişten Günümüze Ailemiz" adlı tiyatro gösterisi sahnelendi.



Bilimsel sunumlar bölümünde Önder Baltacı "Dijital Dünyada Ebeveyn-Çocuk İlişkisi", Mustafa Kemal Yöntem ise "Zor Duygular ve Güçlü Bağlar" başlıklı sunum yaptı.







