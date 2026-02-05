Osmancık'ta "Osmancık-97" pirinci tanıtım toplantısı düzenlendi

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde "Osmancık-97" pirincinin korunması, kalite standardının sürdürülmesi ve sürdürülebilir üretimin sağlanmasına yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Osmancık pirincinin bölge ekonomisi için stratejik bir değer taşıdığını belirterek, kalite standardının korunması için bilinçli üretimin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.



Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise "Osmancık" adı altında satılan pirinçlerin denetlenmesi gerektiğini vurgulayarak, üreticilerin korunması adına desteklerin artırılmasının gerektiğini ifade etti.



Konuşmaların ardından, "çeltiğin babası" olarak anılan Dr. Halil Sürek ile Gübretaş bölge sorumlusu Hasan Sargın, katılımcılara Osmancık-97'nin tohum yapısı, verim özellikleri, doğru gübreleme teknikleri ve kaliteli üretim için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında sunum yaptı.



Toplantıya Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Çorum Toprak Mahsulleri Ofisi Baş Müdürü Fatih Boran, Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Müdürü Caner Çelebi, Osmancık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Aydın Kasap da katıldı.







