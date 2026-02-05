Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Hitit Üniversitesi'nde" toplantısında konuştu:

        Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Amacımız kamu idaresinin iyi işleyişini denetlemek, kamu hizmetlerinin etkinliği için güçlü bir şikayet mekanizması oluşturmak ve devlet kurumlarına duyulan güveni artırmaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:13 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Hitit Üniversitesi'nde" toplantısında konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Amacımız kamu idaresinin iyi işleyişini denetlemek, kamu hizmetlerinin etkinliği için güçlü bir şikayet mekanizması oluşturmak ve devlet kurumlarına duyulan güveni artırmaktır." dedi.

        Akarca, Hitit Üniversitesi Senato Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Hitit Üniversitesi'nde" toplantısında yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz, tarafsız ve bağımsız bir hak arama kurumu olduğunu söyledi.

        Kurumda bir başdenetçi, 5 kamu denetçisi ile hukuk, iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler gibi farklı branşlardan 130 uzmanın görev yaptığını dile getiren Akarca, "Amacımız kamu idaresinin iyi işleyişini denetlemek, kamu hizmetlerinin etkinliği için güçlü bir şikayet mekanizması oluşturmak ve devlet kurumlarına duyulan güveni artırmaktır." diye konuştu.

        Gelen başvuruların titizlikle incelendiğini dile getiren Akarca, şunları kaydetti:

        "Bir engelli birey için sağlık raporu hayati öneme sahipken, bir öğrenci için okul kantininde satılan ürünlerin tek markaya bağlı olması ya da fiyatların yüksekliği önemli bir sorun olabilmektedir. Bazı öğrenciler okul tuvaletlerinin temizlenmediğini, bazıları spor ve oyun alanlarının yetersizliğini, bazıları ise eğitim materyallerinin pahalı olduğunu ifade ederek kurumumuza başvuruda bulunmaktadır. Öğrencilerden gelen her bir başvuru, o kişi için gerçek ve somut bir soruna işaret etmektedir."

        Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise Kamu Denetçiliği Kurumunun işleyişine ve kamu hizmetlerinde hakkaniyet anlayışına ilişkin değerlendirmelerin üniversite camiası açısından önemli olduğunu belirterek, "İlgili kurum ve kuruluşlarla kamu yönetimi bağlamında dostane çözümler üreten ve bu yönüyle vatandaşlarımızla birlikte üniversitemiz, öğrencilerimiz ve çalışanlarımız arasında köprü görevi üstlenen bu güzel kurumun kıymetli başkanı ve değerli mensuplarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        Çorum'da rahim ağzı kanseri ve HPV aşıları konusunda farkındalık eğitimi dü...
        Çorum'da rahim ağzı kanseri ve HPV aşıları konusunda farkındalık eğitimi dü...
        Çorum'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
        Çorum'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Gömeç'ten kanser hastala...
        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Gömeç'ten kanser hastala...
        Çorum'da Laçin Sudüşen Şelalesi yağışların ardından yeniden akmaya başladı
        Çorum'da Laçin Sudüşen Şelalesi yağışların ardından yeniden akmaya başladı
        Çorum'da yaşlı adamın canice öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı adliyeye sevk ed...
        Çorum'da yaşlı adamın canice öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı adliyeye sevk ed...
        Komşusunu öldürüp 6 parçaya ayıran şüpheli adliyede
        Komşusunu öldürüp 6 parçaya ayıran şüpheli adliyede