        Çorum Haberleri

        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Gömeç'ten kanser hastalarına ziyaret

        Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Onkoloji Servisi ve Kemoterapi Ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:00 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:00
        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Gömeç'ten kanser hastalarına ziyaret
        Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Onkoloji Servisi ve Kemoterapi Ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, Gömeç, Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlediği ziyarette hastalarla görüştü.

        Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Gömeç, birim sorumlularından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çorum Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER) Başkanı Bekir Şahin ve dernek üyeleri de Başhekim Gömeç'i ziyaret ederek, kanserli hastaların tedavi sürecine katkılarından ötürü teşekkür etti.

        Gömeç, hastalara yönelik sağlık hizmetlerinin kapsam ve niteliğinin geliştirilerek sürdürüleceğini ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

