        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da kayıp olarak aranan kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltı sayısı 4'e çıktı

        Çorum'da 6 gün kayıp olarak arandıktan sonra cesedine ulaşılan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 19:33 Güncelleme: 04.02.2026 - 19:33
        Çorum'da kayıp olarak aranan kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltı sayısı 4'e çıktı
        Çorum'da 6 gün kayıp olarak arandıktan sonra cesedine ulaşılan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.


        Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün soruşturması sürüyor.

        Olayla ilgili yakalanan A.F.K'nin ardından şüphelinin ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A. da polis ekiplerince gözaltına alındı.

        A.F.K'nin emniyetteki ifadesinde, "küfür etme" yüzünden tartıştıkları Kaya'yı birlikte gittikleri bağ evinde tüfekle ateş ederek öldürdüğünü, burada cesedi benzin döküp yaktıktan sonra parçalara ayırdığını ve bulunmaması için ormanlık alandaki dere yatağına attığını söylediği öğrenildi.

        - Olay

        Çorum'da ailesince 28 Ocak'ta hakkında kayıp ihbarı yapılan Ali Osman Kaya'nın (76) cesedi, dere yatağında poşet içinde parçalanmış halde bulunmuştu.

        Yürütülen soruşturma kapsamında Kaya'nın Çatak Tabiat Parkı bölgesinde birlikte son görüldüğü kişi olan A.F.K. (43) gözaltına alınmış, şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis cesedin kafa kısmını, olay yerine 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

