Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        İskilipli Atıf Hoca, vefatının 100. yılında mezarı başında anıldı

        İskilipli Atıf Hoca, vefatının 100. yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:38 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskilipli Atıf Hoca, vefatının 100. yılında mezarı başında anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İskilipli Atıf Hoca, vefatının 100. yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.

        Atıf Derneğince Gülbaba Mezarlığı'ndaki İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programa katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yaptığı konuşmada, büyük bir alim ve müderris olan İskilipli Atıf Hoca'nın vefatının üzerinden 100 yıl geçtiğini belirterek, Atıf Hoca'nın haksız yere idam edildiğini söyledi.

        Cihannüma Derneği Başkanı Selim Cerrah da İskilipli Atıf Hoca'nın hak ile batıl arasındaki mücadelenin sembolleşen isimlerinden olduğunu belirtti.

        Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız da Atıf Hoca'yı anlayarak, hedeflerini ve ideallerini vizyon edinmeleri gerektiğini dile getirdi.

        Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek ise İskilipli Atıf Hoca'nın vefatından 82 yıl sonra cenaze namazı kılınarak İskilip ilçesindeki kabrine defnedildiğini hatırlatarak, "Rabb'im bizleri de onun yolunda, Allah'ın yolunda mücadele eden, cihat eden, yürüyen kullarından eylesin." dedi.

        Konuşmaların ardından dua edildi. Anma programına aile yakınlarının yanı sıra Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Turhan Candan, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!

        Benzer Haberler

        Çorum Valisi Çalgan, KA-DER üyeleriyle bir araya geldi
        Çorum Valisi Çalgan, KA-DER üyeleriyle bir araya geldi
        Sungurlu OSB yönetim kurulu toplantısında sanayicilerin talepleri masaya ya...
        Sungurlu OSB yönetim kurulu toplantısında sanayicilerin talepleri masaya ya...
        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi
        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Prof. Dr. Scachner: "Anadolu, her zaman iklimin oynaklığına maruz kalan bir...
        Prof. Dr. Scachner: "Anadolu, her zaman iklimin oynaklığına maruz kalan bir...
        Çorum FK, Vanspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, Vanspor maçının hazırlıklarını sürdürdü