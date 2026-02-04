Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum Valisi Çalgan, KA-DER üyeleriyle bir araya geldi

        Çorum Valisi Ali Çalgan, Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneğince (KA-DER) düzenlenen kahvaltı programında dernek üyeleriyle bir araya geldi.

        Giriş: 04.02.2026 - 11:25 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:25
        Çorum Valisi Çalgan, KA-DER üyeleriyle bir araya geldi
        Çorum Valisi Ali Çalgan, Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneğince (KA-DER) düzenlenen kahvaltı programında dernek üyeleriyle bir araya geldi.

        Çalgan, Dünya Kanser Günü dolayısıyla Çorum Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltıda yaptığı konuşmada, kanser hastalığının zor bir süreç olduğunu, bu süreçte insanların ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini söyledi.

        Tedavi sürecinde dayanışmanın önemli olduğunu belirten Çalgan, "Çok şükür, hepinizin yüzünde yaşama sevincini görüyorum. Kendinizi bırakmamışsınız, inşallah hepimiz bu hastalığı öyle ya da böyle atlatacağız. Zahmetli, yorucu, yıpratıcı, masraflı bir hastalık. Hastalığa yakalananlar kadar yakınlarının da işi zor. El birliğiyle, bu sıkıntılı günlerin sonsuz olmadığını, bir yerde biteceğini bilerek ümitle, hocalarımızın tavsiyelerine uyarak, birbirimizle dayanışma içinde kalarak, inşallah muvaffak olacağız, sağlıklı hayata tekrar döneceğiz." dedi.

        Hastalıkların da bu dünyanın bir parçası olduğuna işaret eden Çalgan, şöyle devam etti:


        "Rabbim şifasını da veriyor. Biraz zahmetli oluyor. Bu süreci kendimizi ve etrafımızı yıpratmadan, kırıp dökmeden atlatmak önemli. Dernekçilik yapmakla, bir araya gelmekle, tecrübelerinizi paylaşmakla siz, bu savaşı kazanacağına inandığımız arkadaşlarımızsınız. Hastalara şifalar diliyorum, bu mücadelede kolaylıklar diliyorum. Dünya kurulduğundan beri bu böyle. Kanser olacak, başka hastalıklar olacak. Bize düşen ümitsizliğe kapılmadan vazifemizi yapmak. Tedavi sürecince bize düşen bir vazife olursa her zaman kapımızın açık olduğunu bilmenizi isterim." diye konuştu.

        KA-DER Başkanı Bekir Şahin ise Dünya Kanser Günü dolayısıyla her yıl 4 Şubat'ta üyelere yönelik etkinlik düzenlediklerini bildirdi.

        Derneğin 2017 yılından bu yana kanser hastaları ve ailelerinin dayanışma içinde hareket etmesi amacıyla faaliyet gösterdiğini ifade eden Şahin, "Derneğimiz tamamen hasta ve hasta yakınlarından oluşmaktadır. Kurulduğumuz günden bu yana çok güzel projeler yapıyoruz. Bakanlıklarımızdan, Valiliğimizden, Belediyemizden çok güzel destekler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şahin, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesinin desteğiyle kente mobil kanser tarama aracı kazandırdıklarını sözlerine ekledi.

        Kahvaltının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım, kanserli hastaların şifa bulması için dua etti.

        Programa, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hüseyin Göksal da katıldı.

