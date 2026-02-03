Çorum FK'de Caner Osmanpaşa ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesi feshedildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 38 yaşındaki savunmacı ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi. Açıklamada, kulübe sağladığı katkılardan ötürü teşekkür edilerek, Osmanpaşa'ya kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarı dilendi.

