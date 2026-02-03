Habertürk
        Çorum FK'de Caner Osmanpaşa ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesi feshedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 18:23 Güncelleme: 03.02.2026 - 18:23
        Çorum FK'de Caner Osmanpaşa ile yollar ayrıldı
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesi feshedildi.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 38 yaşındaki savunmacı ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.

        Açıklamada, kulübe sağladığı katkılardan ötürü teşekkür edilerek, Osmanpaşa'ya kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarı dilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

