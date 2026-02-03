Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Alaca KYK Yurdu'nda tam buğday ekmeği uygulaması başladı

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Tam Buğday Ekmeğini Yaygınlaştırma" kampanyası kapsamında, Çorum'un Alaca ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Alaca Öğrenci Yurdu'nda öğrencilere öğünlerde tam buğday ekmeği verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 07:05 Güncelleme: 03.02.2026 - 07:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaca KYK Yurdu'nda tam buğday ekmeği uygulaması başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Tam Buğday Ekmeğini Yaygınlaştırma" kampanyası kapsamında, Çorum'un Alaca ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Alaca Öğrenci Yurdu'nda öğrencilere öğünlerde tam buğday ekmeği verilmeye başlandı.

        Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, tam buğday ekmeğinin lif oranının yüksek olması ve besin değeri açısından zengin olması nedeniyle öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerinde beyaz ekmeğin yanı sıra tam buğday ekmeği de verileceği bildirildi.

        Uygulamayla, öğrencilerin dengeli ve sağlıklı beslenmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        "Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak"
        "Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak"
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı
        Sungurlu Belediye Başkanı Dere, vatandaşlara kandil simidi ikram etti
        Sungurlu Belediye Başkanı Dere, vatandaşlara kandil simidi ikram etti
        Kan donduran olayda yeni gelişme: Yaşlı adamın kesik başı ormanda bulundu
        Kan donduran olayda yeni gelişme: Yaşlı adamın kesik başı ormanda bulundu
        GÜNCELLEME - Çorum'da 6 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıld...
        GÜNCELLEME - Çorum'da 6 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıld...
        Çorum'da 1 hafta önce kayboldu, dere yatağında cansız bedeni bulundu; komşu...
        Çorum'da 1 hafta önce kayboldu, dere yatağında cansız bedeni bulundu; komşu...
        Turizmciler Çorum'a hayran kaldı
        Turizmciler Çorum'a hayran kaldı