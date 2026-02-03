Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 25 zanlı yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 26 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde çalışma yapıldı. Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheliyi yakalandı. Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 6 kişiden 5'i bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp olan 1 şahsın bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

