Vali Çalgan, silah kazasında hayatını kaybeden Üsteğmen Kablan'ın eşini kabul etti
Çorum Valisi Ali Çalgan, Muş'ta bakımını yaptığı silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan'ın eşi Elif Kablan'a Hizmet Belgesi verdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalgan, 6 Aralık 2025'te meydana gelen silah kazası sonucu hayatını kaybeden Jandarma Üsteğmen Ali Kablan'ın eşi Elif Kablan'ı makamında kabul etti.
Çalgan, bir süre görüştüğü Elif Kablan'a hizmet belgesi ve anı plaketi takdim ederek, başsağlığı dileklerini iletti.
Kabule Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.
