Çorum'da "İklim Değişikliği Perspektifinden Su ve Kuraklık Çalıştayı" yapıldı

Çorum Hitit Üniversitesince, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi katkılarıyla "İklim Değişikliği Perspektifinden Su ve Kuraklık Çalıştayı" yapıldı.



Çorum Valisi Ali Çalgan, İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılış töreninde yaptığı konuşmada, su ve kuraklık konusunun dünyanın yaşadığı bir sorun olduğunu söyledi.



Türkiye'de su ve kuraklık konusunun ciddiyeti fark edilerek 2011'de Su Yönetimi Genel Müdürlüğü kurulduğunu belirten Çalgan, kurumun Türkiye'nin su yönetimini makro planda ele aldığını, çözüm önerileri geliştirdiğini kaydetti.



Üniversitelerin bu konuya destek vermesinin önemli olduğuna dikkati çeken Çalgan, bu konuda yapılan bilimsel çalışmaların, konunun paydaşlarıyla bu tür çalıştaylarda değerlendirilebildiğini kaydetti.



Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de su güvenliğinin gıda güvenliğinden halk sağlığına, toplumsal refaha kadar birçok alanın temel belirleyicisi haline geldiğini vurguladı.



İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelenin yalnızca kriz anlarıyla sınırlı kalamayacağını, normal dönemlerde de önleyici yöntemlerin uygulanması gerektiğini dile getiren Öztürk, su yönetimi konusunda küresel çapta tekil çözümler geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.



Su ve kuraklık konularının farklı disiplinleri ilgilendiren, stratejik sorumluluk gerektiren konulardan olduğuna işaret eden Öztürk, Çorum'da düzenledikleri çalıştayla bu konuyu tarihsel süreciyle birlikte ele almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.



Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da su kaynaklarının azalmasının insanlığın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan olduğunu vurguladı.



Hitit Üniversitesi olarak Çorum'un sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik tematik çalıştaylar yaptıklarını, bu yıl su ve kuraklık konusunu ele almak istediklerini anlatan Baykam, çalıştayda kentte iklim değişikliği ve su yönetimi konusunu sorumlu ve yetkin kurum ve kuruluşlardan temsilcilerle derinlemesine inceleyeceklerini söyledi.



Çalıştay için kurulan 4 masadaki katılımcılara konu başlık ve soruların önceden iletildiğini belirten Baykam, "Katılımcılar burada derinlemesine tartışılacak ve sonuçta ortak çözümler üreteceğiz. Unutmayalım ki bu çalıştaydaki ortaya konan görüşler sadece bir rapor değil, aynı zamanda ilimiz ve ülkemize su yönetimi ile ilgili önemli katkılar sunacak bir kaynak olacak." dedi.



- Hititler'de Kuraklık ve Su Yönetimi



Konuşmaların ardından Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılara başkanlık eden Prof. Dr. Andreas Scachner, açılış oturumunda "Hititler'de Kuraklık ve Su Yönetimi" konulu sunum yaptı.



Anadolu'nun her zaman iklimin oynaklığına maruz kalan bir bölge olduğuna dikkati çeken Scachner, "Bu yeni bir şey değil. Yeni olan, bugünkü olan sertlik, anilik ve şiddeti. Anadolu'da dünya üzerindeki büyük hava sistemlerinin değişmesiyle birlikte her zaman kuraklıklarla mücadele etmek zorunda kaldık." diye konuştu.



Anadolu'da Hititler'den Osmanlı'ya her toplumun kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek zorunda kaldığını belirten Scachner, Türkiye ve Almanya'dan bilim insanlarının 1930-1946 yıllarında çalışma yaptığını belirterek, şunları kaydetti:



"Türk ve Alman coğrafyacıların topladığı ve birleştirdiği verilerle harita oluşturuldu. Hemen hemen her yıl Anadolu'nun bir yerinde ağır bir kuraklık olmuş. Boğazkale-Yozgat bölgesinde 1890 yıllarında 100 binden fazla insanın açlıktan öldüğü bir kuraklık olmuş, 3 sene süren. Yani kuraklık yeni bir şey değil, bu tehlike her zaman vardı. Bugün modern tedarik yöntemleriyle başka bölgelerden yiyecek getirme avantajımız var. Hititler'in veya Osmanlı'nın böyle bir şansı yoktu."



Hititler'in, coğrafi özelliklerinden ötürü suyu çok iyi muhafaza ettiği için Hattuşa Antik Kenti'ni kurduğunu düşündüklerini aktaran Scachner, "Hititler, barajlar kurdular. Hattuşa çevresinde 13 baraj tespit edebildik. Ayrıca düzinelerce pınar var. Ayrıca su havuzları var. 70 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde ve 8 metre derinliğinde 5 havuz inşa etmişler. Bu az bir su değil. Bu havuzları koyun ve keçilerini beslemek için kullandılar." ifadelerini kullandı.



Scachner, Hititler'in tarımsal ürünlerini kuraklık dönemlerinde kullanmak üzere silo ve depo sistemleri geliştirdiklerini sözlerine ekledi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Yutak Alanlar Daire Başkanı Sezgin Aksu ise "Kent Kimliğini Yansıtacak, İklim Değişikliğine Uyum Sağlayabilecek Odunsu Bitkiler Projesi" hakkında bilgi verdi.



Açılış oturumunun ardından katılımcılar, 4 ayrı masada toplanarak gündem maddeleri hakkındaki görüşlerini paylaştı.



Açılış törenine Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.



