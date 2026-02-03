Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi

        Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 24. haftasında Sungurlu Belediyespor, evinde Niksar Belediyespor'u 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 20:35 Güncelleme: 03.02.2026 - 20:35
        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi
        Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 24. haftasında Sungurlu Belediyespor, evinde Niksar Belediyespor'u 3-0 yendi.

        Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk seti ev sahibi ekibin 25-18'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci ve üçüncü seti ise 25-19'luk skorlarla kazanan Çorum ekibi, karşılaşmayı 3-0 galip bitirdi.

        Sungurlu Belediyespor, bu skorla, maç fazlasıyla lig liderliğine yükseldi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

