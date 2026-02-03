Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 24. haftasında Sungurlu Belediyespor, evinde Niksar Belediyespor'u 3-0 yendi. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk seti ev sahibi ekibin 25-18'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci ve üçüncü seti ise 25-19'luk skorlarla kazanan Çorum ekibi, karşılaşmayı 3-0 galip bitirdi. Sungurlu Belediyespor, bu skorla, maç fazlasıyla lig liderliğine yükseldi.

