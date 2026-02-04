Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Çorumlularla Buluşuyor" programında konuştu:

        Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Bir başvuru üzerine bazen 100 bin kişinin, bazen 1 milyon kişinin derdine derman oluyoruz, sorununu çözmüş oluyoruz. Bize başvuru yapıldığı andan itibaren biz incelememizi yapıp 6 ay içinde kararımızı veriyoruz." dedi.

        Giriş: 04.02.2026 - 18:02 Güncelleme: 04.02.2026 - 18:02
        Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Çorumlularla Buluşuyor" programında konuştu:
        Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Bir başvuru üzerine bazen 100 bin kişinin, bazen 1 milyon kişinin derdine derman oluyoruz, sorununu çözmüş oluyoruz. Bize başvuru yapıldığı andan itibaren biz incelememizi yapıp 6 ay içinde kararımızı veriyoruz." dedi.


        Akarca, Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Çorumlularla Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı bir hak arama kurumu olduğunu söyledi.

        Meclis tarafından seçilen başdenetçi ve beş kamu denetçisinin, vatandaşlara hakkını ararken yardımcı olmayı hedeflediğini belirten Akarca, "Vatandaşların başvurusu üzerine idarenin her türlü iş ve eylemleriyle tutum ve davranışlarını hukuka, hakkaniyete, adalete ve insan haklarına uygunluk yönünden inceleyip, araştırıp kamu idarelerine tavsiyede bulunuyoruz." diye konuştu.

        Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurunun son derece kolay olduğunu dile getiren Akarca, tamamen ücretsiz hizmet verdiklerini, tanık dinleme, bilirkişi incelemesi yapma, mahalde inceleme yapma yetkisine sahip olduklarını anlattı.

        Sorunların çok kısa sürede çözülmesine vesile olduklarını aktaran Akarca, şikayete konu idareden her türlü bilgi ve belgeyi istediklerini, idarenin 30 gün içinde kendilerine bilgi vermek durumunda olduğunu kaydetti.

        Sadece mevzuat yönünden inceleme yapmadıklarını, hukuka ve hakkaniyete uygunluk da aradıklarını vurgulayan Akarca, "Çünkü adalet duygusunun tatmin edilmesi gerekir. Bir başvuru üzerine bazen 100 bin kişinin, bazen 1 milyon kişinin derdine derman oluyoruz, sorununu çözmüş oluyoruz. Bize başvuru yapıldığı andan itibaren biz incelememizi yapıp 6 ay içinde kararımızı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Hukuk devletinin, demokrasinin, adalet bilincinin ve hak arama kültürünün geliştiği yerlerde tavsiye kararlarının dikkate alındığının altını çizen Akarca, Türkiye'de tavsiye kararlarına uymanın dünya ortalamasının üzerinde olduğunu aktardı.

        - 2025'te 21 bin 34 başvuru yapıldı

        Kamu Denetçiliği Kurumunun 2013'ten bu yana başvuru kabul ettiğini hatırlatan Akarca, şunları kaydetti:

        "Çorum'dan şu ana dek 1500'e yakın bize başvuru yapılmıştır. 2025 yılında bize 21 bin 34 başvuru yapıldı. 1086 dosyada dostane çözüm kararı verdik. 901 dosyada tavsiye kararı verdik. 331 dosyada kısmen tavsiye, kısmen ret kararı verdik. Yine gönderme kararı üzerine 956 dosya vatandaşın lehine sonuçlandı."

        - Marketin plastik poşet sunmaması

        Kamu Denetçisi Özcan Yıldız da yapılan örnek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Kuruma başvuran bir vatandaşın, alışveriş yaptığı zincir marketten talep ettiği plastik poşeti alamadığı, kendisine kağıt ve bez poşetlerin sunulduğu yönündeki başvurusu üzerine çalışma başlattıklarını belirten Yıldız, "O zaman için plastik poşetin ücreti 50 kuruş, kağıt poşet 3 lira, bez poşet de 6 lira gibi bir fiyattı. Marketler plastik poşeti sunmak zorunda ama bunun yanında dilerlerse bez ve kağıt poşetleri de sunabilirler. Ama plastik poşette bir zorunluluk var. Fakat zincir market 'Ben çevreciyim. Dolayısıyla çevreci olduğum için plastik poşeti sunmuyorum. Ben bunun yerine kağıt ve bez torbayı sunuyorum' diyor." dedi.

        İnceleme kapsamında zincir markete kağıt poşeti üreten firmadan, 1 milyon kağıt poşet için fiyat teklifi aldıklarını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

        "60 kuruş gibi bir fiyat geldi bize. 3 liraya vatandaşa veriyorlar. 2 lira 40 kuruşluk bir karı var. Bu arada kağıdın KDV oranı yüzde 1. Plastik poşet sunarsanız Gelir İdaresi Başkanlığının geri kazanım katılım payı adı altında özel bir matbu vergisi var ve yüzde 25'i geri kazanım katılım payına gidiyor. Bir taraftan kağıt poşetten para kazanıyor, zincir market, bir taraftan da devletin vergi kaybına yol açıyor. Biz bu konularda Maliye Bakanlığına, Gelir İdaresi Başkanlığına, Çevre Şehircilik Bakanlığına, Belediyeler Birliğine, Ticaret Bakanlığına yazışmalarımızı gerçekleştirdik ve yaptığımız çalışma meyvesini verdi. Bugün itibariyle artık o zincir market plastik poşetleri ve kağıt poşeti bez poşeti birlikte vatandaşa sunuyor."

        Konuşmaların ardından Akarca ve Yıldız, salondaki vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

        Toplantıya Vali Ali Çalgan, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da katıldı.

