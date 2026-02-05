Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyede

        Çorum'da 6 gün kayıp olarak arandıktan sonra cesedi bulunan Ali Osman Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Giriş: 05.02.2026 - 09:37 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:37
        İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.F.K, ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A, geniş güvenlik önlemleri altına adliyeye çıkarıldı.

        Şüphelilerin adliye girişinde çelik yelek giydikleri görüldü.

        Şüphelilerden A.F.K'nin emniyetteki ifadesinde suçu kabul ettiği, ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A'nın ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.

        - Olay

        Çorum'da ailesince 28 Ocak'ta hakkında kayıp ihbarı yapılan Ali Osman Kaya'nın (76) cesedi, 6 gün sonra dere yatağında poşet içinde parçalanmış halde bulunmuştu.

        Yürütülen soruşturma kapsamında Kaya'nın Çatak Tabiat Parkı bölgesinde birlikte son görüldüğü kişi olan A.F.K. (43) gözaltına alınmış, şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis cesedin kafa kısmını, olay yerine 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulmuştu.

        Soruşturmada yeni delillere ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A'yı da gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

