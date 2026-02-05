Çorum FK, Vanspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve maç taktiği üzerine çalışma yaptı. Antrenman, kaleli oyunla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, İmaj Altyapı Vanspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için yarın sabah saatlerinde kulüp tesislerinden kara yoluyla Ankara'ya hareket edecek.
Esenboğa Havalimanı'ndan uçakla Van'a geçecek Çorum ekibi, konaklayacağı otelde kampa girecek.
