Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Çorum'da kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

        Çorum'da 6 gün arandıktan sonra cesedi bulunan Ali Osman Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 18:15 Güncelleme: 05.02.2026 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Çorum'da kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da 6 gün arandıktan sonra cesedi bulunan Ali Osman Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.F.K, ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

        Şüphelilerin adliye girişinde çelik yelek giydikleri görüldü.

        Şüphelilerden A.F.K'nin emniyetteki ifadesinde suçu kabul ettiği, ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A'nın ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.

        Şüphelilerden A.F.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler A.K, Y.K. ve H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Çorum'da ailesince 28 Ocak'ta hakkında kayıp ihbarı yapılan Ali Osman Kaya'nın (76) cesedi, 6 gün sonra dere yatağında poşet içinde parçalanmış halde bulunmuştu.

        Yürütülen soruşturma kapsamında Kaya'nın Çatak Tabiat Parkı bölgesinde birlikte son görüldüğü kişi olan A.F.K. (43) gözaltına alınmış, şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis cesedin kafa kısmını, olay yerine 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulmuştu.

        Soruşturmada yeni delillere ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A'yı da gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçl...
        İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçl...
        Çorum FK, Vanspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, Vanspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum'da rahim ağzı kanseri ve HPV aşıları konusunda farkındalık eğitimi dü...
        Çorum'da rahim ağzı kanseri ve HPV aşıları konusunda farkındalık eğitimi dü...
        Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Hitit Üniversitesi'nde" toplantısında...
        Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Hitit Üniversitesi'nde" toplantısında...
        Çorum'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
        Çorum'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Gömeç'ten kanser hastala...
        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Gömeç'ten kanser hastala...