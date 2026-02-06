Kargı'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi

Kargı ilçesinde "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması gerçekleştirildi. Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında düzenlenen yarışmada öğrenciler, İstiklal Marşı'nı duygu ve vurguya uygun şekilde seslendirdi. Yarışmada Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Zeynep Hifa Kuzyaka birinci oldu.

