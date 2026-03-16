Çorum FK-Esenler Erokspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-1 yenen Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, "Çok mutluyuz, takım kenetlendi, şehir kenetlendi, bir aile olduk." dedi.



Uçar, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını performanslarından dolayı tebrik etti.





Maçın bekledikleri gibi başladığına dikkati çeken Uçar, "Maçta ilk golü de bulduk ama ne hikmetse ortak ettiler maça Erokspor'u. Ama bugün Kadir Gecesi'nin hürmetine herhalde, çok güzel bir gol oldu. Çok mutluyuz, takım kenetlendi, şehir kenetlendi, bir aile olduk. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Kazana kazana gideceğiz." ifadelerini kullandı.











- Esenler Erokspor cephesi



Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise uzun süre sonra kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.





Maçın ilk yarısında istedikleri hiçbir şeyi yapamadıklarını belirten Özköylü, "İlk yarı bizim için tamamen hayal kırıklığıydı. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle tamamen oyunun kontrolünü aldık. Sahada tamamen Erokspor vardı. Birçok pozisyona girdik, golü bulduk, penaltıyı bulduk. Arkasından ikinci golü de bulabilirdik çünkü biz psikolojik olarak daha güçlüydük. Onlar, oyun içerisinde fiziksel olarak düşmüşlerdi. Ama maalesef son dakika çok talihsiz, hiç olmaması gereken bir pozisyonda gol yedik. Kaybettik, üzgünüz tabii ki. Böyle bir maçı kaybetmemek çok önemliydi." diye konuştu.





Özköylü, güçlü bir takım olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bu takım bir şeyleri hak ediyor, bir şeyleri yapıyor. Bunun göstergesi zaten ligde olduğu yer. İnşallah birileri istemese de birileri arkasından dolaplar çevirse de bu takım çıkacak. Biz bu yolda inandık. Bizim başarımızın ana faktörü başkanımızın, yönetimimizin bize sağladığı güzel imkanlar ve o imkanların karşısında bizim de bunlara en güzel şekilde cevap vermemiz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Erzurumspor FK maçını kazanarak tekrar yükselişe geçmek istiyoruz."

