        Çorum Haberleri

        Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 01:08 Güncelleme:
        Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Emine A. idaresindeki 55 ANR 197 plakalı minibüs, Abdulsamet Ş'nin kullandığı 19 AAV 712 plakalı otomobille Gülabibey Mahallesi Bağcılar 6. Cadde'de çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüste bulunan işçiler Sadegül A, Hanife B, Özcan Ç. ile Suriye uyruklu Manet K.G. ve kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

        Kazada savrulan otomobilin çarptığı elektrik trafosunda hasar meydana geldi.

        Devrilen minibüs ile otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

