Çorum'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşen programda konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, katılımcıları selamlayarak 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.



Programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, sağlık çalışanlarının toplum için büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, "İnsan sağlığını korumak ve yaşatmak için büyük bir özveriyle görev yapan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Programa, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, İl Sağlık Müdürü Vekili Uzman Doktor Anılcan Tahsin Karahan, hastane yönetimi ve hastanede görev alan hekimler katıldı.

