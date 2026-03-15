Çorum'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. Merkeze bağlı Yoğunpelit köyünde Muharrem B'nin (82) kullandığı traktör devrildi. Traktörün altında kalan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

