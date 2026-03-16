        Çorum'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlara yaklaşık 100 kilogram süt ikram edildi

        Çorum'un Alaca ilçesinde bir çiftçi, Kadir Gecesi dolayısıyla cemaate yaklaşık 100 kilogram sıcak süt ikram etti.

        Giriş: 16.03.2026 - 23:20
        Kalecikkaya köyünde besicilik ve çiftçilik yapan Hasan Hüseyin Olgun, hayvanlarından temin ettiği bir günlük sütü "geçmişlerinin ruhu için" vatandaşlara ikram etmeye karar verdi.

        TOKİ Camisi'nin bahçesine dev kazanlar yerleştiren Olgun, evinde hazırladığı yaklaşık 100 kilogram sütü, teravih namazı çıkışında vatandaşlara ikram etti.

        Olgun, AA muhabirine, uzun zamandır besicilik yaptığını, Kadir Gecesi dolayısıyla bir günlük üretimini vatandaşlarla paylaşmak istediğini söyledi.

        Kadir Gecesi'nin insanlığa hayırlar getirmesini temenni eden Olgun, "Bugün sağdığımız sütleri geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için vatandaşlarımıza ikram ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

