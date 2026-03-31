Çorum'da bir eve zorla girdikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 15. Sokak'ta yaşayan B.A.O'nun evine silahlı kişilerin girdiği ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Daireye giren polis ekipleri, evde bulunan İ.V, T.K, Ö.Ç. ve A.G'yi gözaltına aldı.
Çevrede yapılan araştırmada ise yan apartmanın bahçesinde bir tabanca bulundu.
Şüphelilerle ev sahibi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu öğrenildi.
