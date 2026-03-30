Çorum FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 3 Nisan Cuma günü sahasında Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde, teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular, salonda kuvvet çalışmasının ardından dar alan ve taktik çalışmaları yaptı. İdman, çift kale oyunla sona erdi. Çorum temsilcisi, Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

