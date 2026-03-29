Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı

Çorum'un Laçin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.



Çorum-Osmancık kara yolu Hamamözü ilçe yol ayrımında, Emirhan K. idaresindeki 19 AGS 880 plakalı ve Abdurrahman G'nin kullandığı 34 CLF 002 plakalı otomobiller çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Elif G, Mikail G, Asya G, Ayşe Ş. ve Eren K. yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

