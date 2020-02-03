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AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, "Derdimiz de sevdamız da halkımıza ...

İHA

İl Genel Meclis Grubu ile yapılan toplantıda konuşan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti'nin siyaset anlayışında, siyasetin odak noktasında insan olduğunu dile getirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, "Derdimiz de sevdamız da halkımıza hizmet"

İl Genel Meclis Grubu ile yapılan toplantıda konuşan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti’nin siyaset anlayışında, siyasetin odak noktasında insan olduğunu dile getirdi.
18 yıldır siyasetin merkezi insanı koyduklarını ve bu doğrultuda hizmet etmenin gayretinde olduklarını söyleyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da da 1200’e yakın yerleşim bölgesinde belediyeler ve il özel idaresi aracılığıyla insanlara hizmetlerin verildiğini kaydetti.
İl Özel idaresi tarafından il genel meclisinin aldığı kararlar doğrultusunda özellikle kırsal kesimlere yol, altyapı, üstyapı, içme suyu gibi temel ihtiyaçların yanısıra köy konağından mezarlık düzenlemesine kadar birçok alanda hizmetlerin sunulduğunu hatırlatan Milletvekili Ceylan, il genel meclisi AK Parti grubunun da hizmetleri başarılı bir şekilde insanlara sunulması için yoğun çaba sarfettiğini söyledi.
Meclis grubunu önemsediğini ve yaptıkları çalışmaları da takdirle takip ettiğini belirten Ceylan, son zamanlarda AK Parti’ye ve kadrolarına yönelik eleştiri adı altında “iş öğretme adedi” geliştiğine dikkat çekerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdağoğlu’nun sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun “Bütün dünya Doğu Akdeniz’de biz neden yokuz?” dediğini, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin varlığını gösterdikten sonra da “Bizim Libya’da ne işimiz var?” diyerek çok tutarsız bir tavır sergilediğini ifade eden Milletvekili Ceylan, “Bu zihniyetin bir parçası da deprem bölgesine uğrayıp, ardından da Erzurum’a kaymaya gidiyor. Bu zihniyet deprem bölgesine 48 saat sonra giden zihniyet. Bizim hükümetimiz ise deprem bölgesinde anında devletin gücünü gösterip, vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışmıştır. Bu zihniyet bize hiçbir şey öğretemez” diye konuştu.
Milletvekili Ceylan, “Bizim derdimiz de, sevdamızda milletimize hizmettir” diyerek, 2019 yılında Çorumlu üreticilere 185 milyon lira destek sağladığını açıkladı.
Türk Milletinin kendisine hizmet edeni de, etmeyeni de çok iyi bildiğini ve 18 yılda yapılan tüm seçimlerde de bunu gösterdiğini söyleyen Ceylan, 2023 seçimlerinde de milletin yine gerekeni yapacağını vurguladı.
Türk Bayrağına yapılan saldırıyı bir kez daha kınayan Ceylan, Çorum’un da Belediye Başkanlığı öncülüğünde topyekün bir şekilde tepkisini koyduğu Yunan milletvekiline değil, onun arkasında da ağababalarına bakılmasını istedi.
Türkiye üzerinde ağababalarının her zaman oyunlar oynadığını, bunun da o oyunların bir parçası olduğunu kaydeden Ceylan, bu topraklarda Alevi’siSünni’si, Kürdi, Çerkez’i, Laz’ıyla milletin bir bütün olduğunu ifade ederek, “Bu topraklardan bir bisküvi parçası kadar bölme yapamayacaklar. Necip milletimiz ve hükümetimiz buna asla müsaade etmeyecektir. Bize Suriye’de ne işimiz var, Libya’da ne işimiz var diyenlerde şunu çok iyi bilmelidir ki, bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimseye de verecek tek karış toprağımız yok. Biz, bölgemizde huzur istiyoruz, insanlar mutlu bir şekilde yaşasın istiyoruz. Bize işimizi öğretmeye kalkışan zihniyet bilmeli ki, biz o bataklığı kurutmak için mücadele ediyoruz. Bir tek terörist kalmayıncaya kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
İdlib’te yaşanan saldırı sonucu şehit olan 6 askerimize de Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Milletvekili Ceylan, askerlerin kanının yerde kalmayacağını da sözlerine ekledi.
İl Genel Meclis grup toplantısına AK Parti Çorum Milletvekilileri Erol Bağcı ve Oguzhan Kaya ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, AK parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve İl Genel Meclisi'nin AK partili üyeleri katıldı.

ÇORUM

03 Şubat 2020 Pazartesi

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