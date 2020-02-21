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Otobüs kazalarının önlenmesi için toplandılar Yeni yılda otobüs kazalarının yüzde 10 oranında ...

İHA

Otobüs kazalarının önlenmesi için toplandılar Yeni yılda otobüs kazalarının yüzde 10 oranında azaltılması hedefleniyor

Çorum'un Kargı ilçesinde şehirler arası otobüs kazaları ve ilgili kurumlarla değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümüne yönelik Kargı Kaymakamı Hasan Taş başkanlığında toplantı düzenlendi. Kargı Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Yunus Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Kargı Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Orhan Camcı ve ilçedeki otobüs işletmelerinin temsilcileri katıldı. Kargı Kaymakamı Hasan Taş toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların yüzde 80 ila 90'ının karayolu taşımacılığı ile yolculuk yaptığına dikkat çekerek Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi ile kara yolunda yaşanan kazaları en aza indirip sıfır can kaybı hedeflediklerini bildirdi. Taş, kara yolu taşımacılığı sektöründeki firmaların üzerine düşen sorumlulukları hatırlatarak trafik güvenliğini sağlamaya yönelik taleplerde bulundu.
Toplantıda yapılan sunumda ayrıca dünyada 1 milyon 350 bin civarında insanın trafik kazasında hayatını kaybettiği, 19961997 yılında 7 bin 500, 2007 yılında 7 bin 427, 2017 yılında 3 bin 500, 2018 yılında 3 bin 300 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiği 2020 yılında ise bu oranın yüzde 10 azaltılmasının planlandığı belirtildi.

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