Sungurlu’da kamyoncuların yeni başkanı Kocabaş oldu

"FETÖ'nün ikinci adamı" olduğu öne sürülen Türkyolu'nun iki yakınına hapis cezası

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

28 Nolu Sungurlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi seçimi yapıldı. Kooperatif binasında 2 aday yarıştı seçimde Veysel Kocabaş 35 oyla alarak seçimi kazandı.

28 Nolu Sungurlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi seçiminde Veysel Kocabaş ve Doğan Sofu’nun listeleri yarıştı. Toplamda 55 oyun kullanıldığı seçimde Veysel Kocabaş 35 oy alırken, Doğan Sofu 17 oy aldı, 3 oyda geçersiz sayıldı.

28 Nolu Sungurlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi seçimini kazanan Veysel Kocabaş’ın listesi Bilal Altun, Aydın Bazna, Bülent Doğan ve Memet Zeybek'den oluşurken denetim kurulu üyeliklerine ise Ramazan Tanrıkulu, Osman Özgündüz, Hüseyin Çağlar seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.