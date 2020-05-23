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Adisson hastası genç toprağa verildi Sırbistan'dan ambulans uçakla getirilmişti, kurtarılamadı

İHA

Adisson hastası genç toprağa verildi Sırbistan'dan ambulans uçakla getirilmişti, kurtarılamadı

Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla Sırbistan’dan Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınan fakat tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybeden Adisson hastası genç son yolculuğuna uğurlandı.
Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Kültür Sanat Koordinatörü ağabeyi Şehmuz Altın’ın yanına giden 28 yaşındaki Çorumlu Mahmut Altın, burada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde talihsiz Altın'a Addison hastalığı teşhisi konulmuş ve yaklaşık 40 günlük tedavinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından iki kez tahsis edilen ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmişti. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 10 gün önce tedavi altına alınan Altın, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.
Talihsiz genç için bugün Dodurga ilçesine bağlı Ayva köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve yakınları katıldı.
Altın ailesine taziyelerini ileten milletvekili Erol Kavuncu, "Sözün bittiği bir anı yaşıyoruz. Değerli ve genç bir kardeşimizi sonsuzluğa uğurluyoruz. Yüce Allah mekanını cennet eylesin. Peygamber efendimize komşu eylesin. Kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
Altın'ın cenazesi cenaze namazının ardından Ayva köyünde toprağa verildi.

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