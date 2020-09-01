AK Parti Genel Merkezi İskilip ve Osmancık İlçe Başkanlarını belirledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Merkezi İskilip ve Osmancık İlçe Başkanlarını belirledi

İHA

AK Parti'de yaşanan kongre takvimi çerçevesinde Çorum'da bulunan iki ilçe başkanı değişti.

AK Parti Genel Merkezi İskilip ve Osmancık İlçe Başkanlarını belirledi

AK Parti’de yaşanan kongre takvimi çerçevesinde Çorum'da bulunan iki ilçe başkanı değişti.
İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilçe başkanlığı değişecek olan Osmancık ve İskilip İlçe Başkanlıkları için aday olanlar isimlerle birlikte AK Parti Genel Merkezde yetkililerle biraraya geldi. Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Teşkilat Başkan Yardımcısı Karadeniz Bölge Koordinatörü ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Teşkilat Başkanlığı Koordinatörü Yahya Çelik, Kırşehir Milletvekili ve İl Koordinatörü Mustafa Kendirli’den oluşan heyetin kararları doğrultusunda 7. Olağan İlçe Kongrelerinde Osmancık İlçe Başkanlığı için Şerif Okudan ve İskilip İlçe Başkan adaylığına da Yusuf Kaya olarak belirlendi.
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, genel merkez tarafından aday gösterilen Yusuf Kaya ve Şerif Okudan’ı tebrik ederken, uzun süre ilçe başkanı olarak partilerine hizmet eden Mustafa Lek ve Hakkı Güngör’e de teşekkür etti.
AK Parti’de yaşanan kongre sürecinin tam bir demokrasi şöleni şeklinde devam ettiğini kaydeden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla giderken, parti içinde de birlik beraberliğin sürdürüldüğüne vurgu yaptı. Görevi devredecek ve göreve seçilecek ilçe başkanlarının uyum içerisinde AK Parti’ye yakışır şekilde çalışacaklarından emin olduğunu kaydeden Ahlatcı, her iki ilçede yaşanacak değişikliğin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.
Osmancık ve İskilip’in yanısıra diğer ilçelerde de kongrelerin AK Parti ruhuna yakışır şekilde yapılacağını dile getiren İl Başkanı Ahlatcı, pandemi süreci nedeniyle kongreleri açık alanlarda sınırlı sayıda katılımla yapılacağını da hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin yapımına başlandı
YEREL HABERLER Çorum Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin yapımına ...
Sivas’tan botla Kızılırmak yolculuğuna çıkan baba ile oğlu Osmancık’a ulaştı
YEREL HABERLER Sivas’tan botla Kızılırmak yolculuğuna çıkan baba ile ...
Sungurlu'da trafik kazası, 1 yaralı
YEREL HABERLER Sungurlu'da trafik kazası, 1 yaralı
Bu bahçedeki her şey helal
YEREL HABERLER Bu bahçedeki her şey helal
Yanan evde kızının olmadığını öğrenen anne rahat nefes aldı
YEREL HABERLER Yanan evde kızının olmadığını öğrenen anne rahat ...
Çorum'da helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı 400 aracın kontrol edildiği denetimlerde 16 araç sürücüsüne 7 bin 708 lira idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Çorum'da helikopter ile havadan trafik denetimi ...
Husumetlisi ile karşılaştığı terminalde pompalıyla ağır yaralandı
YEREL HABERLER Husumetlisi ile karşılaştığı terminalde pompalıyla ...
Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı Kaçarken yarlanan şahıs tarlada bulundu Olayla ilgili biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı Kaçarken yarlanan ...
Uzunyurt Köyü’nde orman yangını
YEREL HABERLER Uzunyurt Köyü’nde orman yangını
Kamyonla elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonla elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
Çorum'da arı'nın soktuğu şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çorum'da arı'nın soktuğu şahıs hayatını kaybetti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
YEREL HABERLER Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Çorum Belediyesi üniversite'ye hazırlanan gençler için kurs açacak
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi üniversite'ye hazırlanan gençler ...
Osmancık Gazetesi kapandı
YEREL HABERLER Osmancık Gazetesi kapandı
2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı
3 bin yıllık kaya mezarlarında yaşamlarını sürdüren yarasalar koruma altına alındı Alparslan 2 Barajı’nda su tutulmasıyla birlikte oluşan adacıklarda mahsur kalan yaban hayvanlarının tahliyesine ve koruma altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor Urartulara ait kaya mezarları 3 farklı türde 2 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor Yarasalardan alınan örneklerden korona virüs gibi yarasaların taşıyıcı olduğu hastalıklar üzerine çalışmalar yapılacak
YEREL HABERLER 3 bin yıllık kaya mezarlarında yaşamlarını sürdüren ...
Oğuzlar'da 30 Ağustos zafer bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Oğuzlar'da 30 Ağustos zafer bayramı kutlamaları
Osmancık'ta 30 Ağustos zafer bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Osmancık'ta 30 Ağustos zafer bayramı kutlamaları
TOKİ Osmancık 3.etap kuraları çekildi
YEREL HABERLER TOKİ Osmancık 3.etap kuraları çekildi
Recep Tayyip Erdoğan caddesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Recep Tayyip Erdoğan caddesi hizmete açıldı
Sungurlu’da tandırlık yangını
YEREL HABERLER Sungurlu’da tandırlık yangını
Çorum’da 30 Ağustos kutlamaları
YEREL HABERLER Çorum’da 30 Ağustos kutlamaları
İskilip’te bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER İskilip’te bir mahalle karantinaya alındı
Hitit Üniversitesi’ni tercih edenlerin sayısında artış Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; “Sonuçlar, attığımız stratejik adımların isabetli olduğunu göstermektedir”
YEREL HABERLER Hitit Üniversitesi’ni tercih edenlerin sayısında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X