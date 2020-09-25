Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde kurulan Sanayi Müfrezesi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, verdikleri sözleri birbir yerine getirdiklerini söyledi.

Sanayi sitesinin müfrezesine kavuştuğunu dile getiren Başkan Aşgın, müfrezenin sadece sanayi değil hastane, terminal, Organize Sanayi Bölgesi, TOKİ ve bölgeye hitap edeceğini ifade etti.

İtfaiye Müdürlüğü’nün yeni birimiyle birlikte Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha hızlı ve daha aktif şekilde yerine getirmeye devam edeceğini dile getiren Başkan Aşgın, “Sanayi bizim için çok önemli. Bu şehrin en önemli yanı canlı bir ticaret ve güzel bir sanayisinin olması. Verdiğimiz sözlerden birisi sanayi sitesine yeni yol bağlantısıydı. Bu sözümüzü de yerine getirdik. Ekibimizle bu şehre ne yapabiliriz derdindeyiz. Yaptığımız hizmetleri tek başımıza değil milletvekillerimiz, teşkilatlarımız, çalışanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla başardık. Gayemiz hakkın rızası halkın duasıdır. Bunun dışında bir amaç ve hedef tanımıyoruz. Heyecanlıyız. Heyecanımız bitmiyor. Bu heyecan ağlayacak yıllar boyu hep beraber bu şehri hizmetlere doyuracağız. Çalışmasını istemediğimiz tek birim itfaiye. İnşallah ihtiyaç olmasın. İhtiyaç olduğunda fedakarca müdahale ederek canını ortaya koyarak çalıştığınız için de teşekkür ediyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, “Halka hizmet Hakka hizmet” düsturu doğrultusunda bütün mesleklerin kutsal olduğunu belirterek, “Bazı kriterler söz konusu olduğunda örneğin insanın en değerli varlığı canıdır. Canını ortaya koyarak mesleğini icra etme noktasında bazı meslekler ön plana çıkıyor. Bunlardan bazıları güvenlik güçlerimiz, sağlık çalışanlarımız, itfaiyecilerimiz. Bazı şeyler hayatın gerçeği. Hastalık gibi, yangın gibi. Allah bu tür felaketlerden hepimizi korusun. Böylesi bir durumda da tedbirin alınması esastır. Müfrezemizin kurulmasında katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya da, güvenlik güçlerinin, sağlık çalışanlarının ve itfaiyecilerin devlete ve millete kattığı değerin ortada olduğunu belirterek, “İtfaiyecilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Sanayi müfrezesi önemli bir hizmet. Bu bölgede hizmetlerin daha yerinde daha hızlı ulaşımında çok önemli. Belediyemizin yaptığı çalışmalar ortada. Bizde milletvekillerimiz ve il başkanımızla belediye başkanımızın her zaman yanındayız. Hem genelde hem yerelde birlik beraberlik içerisinde hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ise, AK Parti olarak güzel işler yapmaya devam ettiklerini belirterek, “AK Parti olarak millete hizmet yapmaya devam ediyoruz. AK Parti olarak AK Belediyeciliğin ne olduğunu dosta, düşmana göstermeye devam ediyoruz. Bu işler konuşmakla, cadde, pazar, tarla, tapan gezmekle olmuyor. Bu işleri yapmak için öncelikle bir önderin olacak Recep Tayyip Erdoğan gibi. İşi bilen, işine sadık, işiyle dertlenen bir Belediye Başkanın olacak bir de onun ekibi olacak. Ona destek verende milletvekilleri, İl Başkanı ve teşkilatı olacak. Bu işler bir bütün halinde oluyor. Milletimiz ne istiyorsa onu yaptık. 1.5 yılda bir sürü hizmet yapıldı. Yapmaya devam edeceğiz. Yaptıklarımız var, devam eden projelerimiz var, yapmak isteyip de hazırlığını yaptığımız projeler var. AK Belediyecilik olarak ilk döneminin sonunda her şey bitecek” şeklinde konuştu.

AK Parti millet için çalışırken birilerini kaşıntı tuttuğunu dile getiren Ceylan, “Dert küpü oluyorlar. Milletle dertleneceklerine Türkiye’ye karşı olanlarla dertleşiyorlar, onlarla bir oluyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımızın yanında daha dünkü çocuk. Diyor ki “Biz Türk Milletini seviyoruz ama bizim derdimiz Recep Tayyip Erdoğan” diyor. Şark kurnazlığı yapıyor. Güya milletle Recep Tayyip Erdoğan’ı ayırma operasyonu. Türkiye üzerinde oyun oynayanlar şunu bilsin. Recep Tayyip Erdoğan’la bu milleti ayıramazsınız. Çünkü Cumhurbaşkanımızın tek derdi var bu millete hizmet. Bizim de tek derdimiz Çorum’a hizmet etmek” dedi.

Konuşmaların ardından hizmete açılan müfrezenin açılış kurdelesi kesildi. Program dua ve kurban kesiminin ardından sona erdi.

Açılışa AK Parti il Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez ilçe Başkanı Erhan Akar, daire müdürleri ve itfaiye personeli katıldı.

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