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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceylan ve Ahlatcı çocuklara tablet ve oyuncak hediye ettiler

İHA

Ceylan ve Ahlatcı çocuklara tablet ve oyuncak hediye ettiler

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, kendisine iletilen taleplerin karşılanması noktasındaki hassasiyetini bir kez daha gösterdi.
Gülabibey Mahallesi Beytepe 11. Sokak’ta ikamet eden Hanife ve İsa Efe çiftinin çocukları Ahmet, Aleyna ve Alya, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’dan pandemi sürecinde online derslerini daha rahat yapabilmek için tablet talebinde bulundular. Milletvekili Ceylan’ın çabalarıyla sağlanan Tablet ve içerisinde bebek oyuncak, futbol topu, satranç takımı AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli tarafından Efe Ailesi’ne teslim edildi.
Teslim sırasında İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve sevgilerini ileterek her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti. Ayrıca görüntülü olarak Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı arayarak Efe Ailesi fertleriyle görüştürdü. Görüşme sırasında Ahmet, Aleyna ve Alya, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a hediyeleri için teşekkür ettiler.
Milletvekili Ceylan, ülkenin geleceğinin teminatı olan çocukların isteklerini her zaman önemsediğini belirterek, güle güle kullanmalarını ve özellikle de derslerine iyi çalışmalarını tavsiye etti.

’Gülümser teyze’nin hayır duası alındı’
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Gülabibey Mahallesi Beytepe 5.Sokak’ta ikamet eden Gülseren Çalışkan’a tekerlekli sandalye hediye etti.
Mahalle Muhtarı Hasan Belli aracılığı ile gelen bu talep konusunda da harekete geçen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 60 yaşındaki Gülseren Çalışkan için tekerlekli sandalye temin etti.
TBMM’de devam eden bütçe görüşmeleri nedeniyle Ankara’da bulunan Milletvekili Ceylan, tekerlekli sandalyenin biran önce Gülseren Çalışkan’a iletilmesini sağladı. Ceylan’ın temin ettiği tekerlekli sandalye İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ve Mahalle Muhtarı Hasan Belli tarafından evinde ziyaret edilen Gülseren Çalışkan’a teslim edildi.
İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Gülseren Çalışkan ile Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı telefonla görüntülü olarak görüştürdü. Milletvekili Ceylan, Gülseren Çalışkan’a tekerlekli sandalyesini güle güle kullanmasını dilerken, Gülseren Çalışkan ise onca yoğun programları arasında kendisi isteğini yerine getiren Milletvekili Ceylan’a ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür ederek Allah sizleri başımızdan eksik etmesin diyerek hayır dualarını iletti.
İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı’da, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 7’den 70’e her vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bizlerin bir tek amacı vardır oda her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak bu kutlu dava yolunda vatandaşlarımıza hizmet etmektir. İfadelerini kullandı.

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