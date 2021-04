AK Parti İl Başkanı Ahlatcı STK’larla buluştu AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “STK'ların her zaman emrindeyiz”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, sivil toplum kuruluşlarının ülkenin en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu belirterek, “Sivil toplum kuruluşlarımızın her zaman yanında ve emrindeyim” dedi.

Göreve geldiği günden itibaren yaptığı esnaf ziyaretleriyle sürekli halkında içerisinde olan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, bu kezde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kentte faaliyet gösteren 12 derneği ziyaret eden Ahlatcı, sivil toplum kuruluşlarının taleplerine kulak verdi. AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Peker ve Mahmut Sayın’ın da hazır bulunduğu ziyaretlerde Ahlatcı, ayrıca ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan alışveriş çeklerini sivil toplum temsilcilerine teslim etti.

Sivil toplm kuruluşlarının gönüllüler aracılığıyla bugün sadece Çorum’da değil ülke genelinde değerli çalışmalara imza attığını dile getiren Ahlatcı, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana istişare kültürüne inanan ve önem veren sivil toplum kuruluşlarının görüş, öneri, talep ve ihtiyaçlarını her daim dikkate alan ve STK’ları her zaman sürece dahil ettiğini vurguladı.

AK Parti’nin iktidara geldiği günden itibaren STK’ların gücüne inandıklarını ve bugüne kadar yapılan projelerin ve çalışmaların STK’larla yapılan istişareler sonucu olduğunu kaydeden Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin dünyada parlayan bir yıldız haline geldiğini, toplumun tüm kesimlerine dokunan düzenlemeleri, başarıyla, iddialı ve kararlı bir şekilde ortaya koymaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

