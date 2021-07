Bıçakçılarda kurban mesaisi başladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde hem satış, hem de bileme siparişleri artan bıçakçılar yoğun mesai harcıyor.



Çorum'un Sungurlu ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde bıçakçıların yoğun mesaisi başladı. "Bıçakçılar olarak yoğunluğumuz başladı" diyen bıçak ustası Ergülü Ulutaş, "Kurbanı keseceklerin bıçağın keskin olması ve kurbanlığa eziyet vermemesi lazım. Bayramın gelmesiyle her türlü bıçağın bilemesinde yoğunluğumuz başladı. Sadece kurban bıçakları değil, terzi makasını, kasap et kıyma bıçağını, berberler makaslarını bilememiz için bize getiriyor. Bileme alanımız geniş olduğu için her türlü bileme var. Bütün esnaf burada. Vatandaşlar da kurban kestiği için burada. Bu bayram daha yoğun geçer" ifadesini kullandı. Ulutaş bayram öncesinde vatandaşlara ve esnafa tavsiyelerde bulunarak, "Esnaf ve vatandaşlar son güne kalmasınlar. Son günlerde çok yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar erken gelsin, hem biz onlara karşı mahcup olmayalım, hem de onlar mağdur olmasın" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.