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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi hayatını kaybetti

İHA

Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi hayatını kaybetti

Çorum’da çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışarak ağır yaralanan 28 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti.
Olay, Çorum Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan 28 yaşındaki Emrah İlker, vücudunu bakımını yaptığı pres makinesine kaptırdı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine Çorum Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen İlker, kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. İlker'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Genç işçinin bir iş kazası geçirerek yaralandığı haberini alan yakınları hastaneye gelerek beklemeye başladı. Ambulansla hastaneye getirilen İlker'in cansız bedeni morga alınırken, ablası olduğu öğrenilen bir kadın fenalık geçirdi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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