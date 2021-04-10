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Covid-19 atlatan ve rahatsızlıkları sürenlere ramazan tavsiyeleri

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cantürk, "Her koronavirüs geçirene 'Oruç tutma' diyemeyiz. Ancak ciddi etkileri olan, öksürük ve solunum sıkıntıları olan vatandaşlarımız, oruç tutma noktasında dinin kolaylaştırıcı özelliklerini kullanabilir" dedi

Covid-19 atlatan ve rahatsızlıkları sürenlere ramazan tavsiyeleri
Covid-19 atlatan ve rahatsızlıkları sürenlere ramazan tavsiyeleri
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AA

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, ramazanda oruç tutmak isteyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) geçirenlerin, ciddi öksürük ve solunum sıkıntısı yaşaması durumunda dinin kolaylaştırıcı hükümlerinden yararlanabileceğini belirterek, doktorlarının da fikrini alma önerisinde bulundu.

Cantürk, -sağlıklı bireylerin oruç tutmasının yararlarıyla ilgili pek çok bilgi olduğunu söyledi.

Cantürk, salgın sürecinde diğer zamanlarla benzer şekilde oruç tutulması gerektiğini anlatarak, "Koronavirüs hastası olanları gruplandırmak lazım. Herkes aynı düzeyde bu hastalığı geçirmiyor. Her koronavirüs geçirene 'Oruç tutma' diyemeyiz. Ancak ciddi etkileri olan, öksürük ve solunum sıkıntıları olan vatandaşlarımız, oruç tutma noktasında dinin kolaylaştırıcı özelliklerini kullanabilir. Hekimlerinin bu yönde fikirlerini de alsınlar. Oruç tutan koronavirüs geçirenler de sıvı alımına özen gösterip, sahurda ve iftarda aşırı yüklenmeden beslenirlerse protein ağırlıklı sahur yaparlarsa gün içinde rahat ederler. Vatandaşlar, sıvı ve gıda tüketimini iftardan sahura kadar yayarlarsa sağlıklı bir ramazan geçirebileceklerini söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

KRONİK HASTALIKLARI OLANLAR ORUÇ TUTMADAN ÖNCE DOKTORLARINA DANIŞMALI

Kronik hastalıkları olanların da oruç tutmadan önce doktorlarına danışması gerektiğini vurgulayan Cantürk, şöyle devam etti: "Kalp hastası olan kişiler, ramazanda hafif bir beslenmeyle yağdaki kolesterol miktarını azaltabilir. Bu kişiler ramazanı beslenme açısından iyi kullanırsa belki sağlıklarına yararı olabilir ama hekimlerinin önerilerini almalılar. İftar ve sahurda hafif ve yavaş beslenmeliler. Yeterince sıvı almalılar. Diyabetliler için en büyük sorun sıvısız kalmak. Diyabetik hastalar oruç tutuyor ama diyabetin süresi, şeker hastalığının komplikasyonlarının oluşup oluşmaması dikkate alınmalı. Sağlıklı bireyler her zamanki gibi oruçlarını tutacak. 'Sahurda çok yemek yersem gün içinde daha rahat oruç tutarım.' diye bir şey söylemek mümkün değil. Ne kadar çok tatlı, kalorili şeyler yenirse o kadar çok sıkıntı çekebilirler."

"İFTARLA SAHUR ARASINDA YETERLİ MİKTARDA SIVI ALINMALI"

Cantürk, ramazanda dengeli beslenme çağrısında bulunarak, iftarla sahur arasında yeterli miktarda sıvı alımıyla gün içinde çok sıkıntı çekilmeyeceğini kaydetti.

Sahurda hafif ve posalı gıdaları tüketmeyi tavsiye eden Cantürk, "İftarda orucumuzu açarken bir bardak su içmeliyiz, ardından zeytin ya da hurma yenebilir. Hurma lifli gıda olduğu için kan şekerini yavaş yükselteceği için iftarda sağlığımızı olumlu yönde etkiler. İftarda yavaş beslenmeliyiz. Hızlı yemek yediğinizde vücuda zarar verebilirsiniz. Oruç tutmanın yararlarından bahsediyoruz fakat bu tür şeyler yaparsak orucun yararından çok zarara yol açmasına neden olabiliriz. Bu gerekçeyle yavaş beslenilmeli. Ramazanda et tüketimi artıyor ama haftanın belirli günlerinde sebze ve baklagil tüketilmeli" diye konuştu.

Prof. Dr. Cantürk, koronavirüsle mücadelede maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemine de işaret ederek, herkese tedbirlere harfiyen uyma çağrısında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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