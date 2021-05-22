Covid-19 yüzünden 15 günde 10 kilo verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkCovid-19 yüzünden 15 günde 10 kilo verdi - Haberler
ABONE OL

Covid-19 yüzünden 15 günde 10 kilo verdi

Hatay'da yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Covid-19) atlattıktan sonra görevinin başına dönen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Erkan hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı

Covid-19 yüzünden 15 günde 10 kilo verdi - Haberler
Covid-19 yüzünden 15 günde 10 kilo verdi
0:00 / 0:00
AA

Hatay'da yaşayan Mehmet Ali Erkan (51),15 günlük evde bakımla geçirdiği Covid-19'un bu yaşına kadar atlattığı hiçbir hastalığa benzemediğini söyledi.i

15 GÜNDE 10 KİLO VERDİ

Aynı anda eşi ve oğlunun da mücadele ettiği hastalık yüzünden hayatında ilk kez ölümü ensesinde hissettiğini aktaran Erkan, şöyle konuştu: "Bende ilk olarak bir titreme başladı sonra kas ve eklem ağrıları buna eşlik etti. Derken baş ağrısı, mide bulantısı oldu, sonra test yaptık pozitif çıktı. O an zaten filyasyon ekibi ilaçlarımızı getirdi ve ilaçları kullandık ama öyle ağır seyrediyor ki takatiniz kalmıyor, elinizi, yüzünüzü yıkayacak enerjiyi kendinizde hissetmiyorsunuz. Tükenmişlik, bitmişlik hissediyorsunuz. Özellikle iki gün solunum sıkıntısı oldu, sonra ilaçlar bittikten sonra aşama aşama bu sıkıntılar azaldı. Evde tedavi olduk yaklaşık 15 gün sürdü. 15 günde 10 kilo verecek kadar insanı etkileyen bir illet bu. Canınız hiçbir şey çekmiyor çekse de istifra ediyorsunuz, aldığınız içinizde kalmıyor. Bu, eşi benzeri olmayan bir illet, bu illetin hayırlısıyla ülkemizden, dünyadan bir an önce gitmesini ümit ediyoruz."

Erkan, Covid-19 geçirmeden önce daha çevik ve enerjik olduğunu, şu anda ise iki kat merdiven çıkarken dinlenme ihtiyacı hissettiğini belirtti.

Hastalıkla mücadelenin milli bir vazife olduğuna dikkati çeken Erkan, "Hızlı yayılan ve birçok insani etkileyen, belki bulaştırdığınız insanın ölümüne sebep olacak bir illet. Dolayısıyla bunu bu şekilde algılamak ve ona göre davranmak gerekiyor, yoksa insan ciddi sıkıntı çekiyor" dedi.

"BU SÜREÇTE KİMİ GÖRÜYORSAK ONUN VEBALİNİ DE DÜŞÜNMEMİZ LAZIM"

Hastanede görevli eczacı Cansu Hocaoğulları ise boğaz ağrısı şikayetiyle başlayan Covid-19 hastalığıyla 10 gün evde mücadele ettiğini anlattı.

En büyük endişesinin sevdiklerine bu hastalığı bulaştırmış olma düşüncesi olduğunu ifade eden Hocaoğulları, şunları kaydetti: "Filyasyon ekibi ailemin yanına gittiğinde ben zaten ağlıyordum, çok üzülmüştüm yani anneme, babama bir şey olacak düşüncesi beni çok üzdü. Hastanede çalışırken bana bulaştı 'Onlara da bulaştırdım mı, tedbirsizlik yaptım mı?' diye düşündüm ve bu durum çok kötü etkiledi. Bu süreçte kimi görüyorsak onun vebalini de düşünmemiz lazım. Çok şükür onların ilk etapta negatif çıktı, biraz rahatladık tabii ki ve uzun süre de görüşmedik."

Hocaoğulları, 10 günlük karantina sonrası işinin başına döndüğünü belirterek, herkesten kurallara uymasını istedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

21 Mayıs Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklandı! - Son Dakika corona virüs vaka, test ve vefat sayısı
SAĞLIKGüncel Türkiye koronavirüs tablosu
Dikkat! Gizlice büyüyor, kansere dönüşebilir - Haberler
SAĞLIKDikkat! Gizlice büyüyor, kansere dönüşebilir
Ebeveynler çocuklarını hangi cümlelerle takdir etmeli?
SAĞLIKAnneler babalar dikkat! Çocuklarınızı hangi ...
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 9 bin 528
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
Son dakika haberi Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması
SAĞLIKBakan Varank'tan yerli aşı açıklaması
Virüsleri yok eden ışık teknolojisi Türkiye’de
SAĞLIKVirüsleri yok eden teknoloji Türkiye’de
Balon balığı zehrinden ağrı kesici ilaç deneme aşamasında - Haberler
SAĞLIKBalon balığından üretilecek! Denemeler başladı
Pandemi döneminin 'yorgun savaşçıları' sağlık çalışanları: "Üzgünüz, yorgunuz, tükendik..."
SAĞLIKÜzgünüz, yorgunuz, tükendik...
Güneydoğu'da bir ilk! 'Post ve Long Covid' polikliniği açıldı - Haberler
SAĞLIKGüneydoğu'da 'Post ve Long Covid' polikliniği açıldı
Koronavirüste hızlı tarama için 'havuz test' önerisi - Haberler
SAĞLIKKoronavirüste hızlı tarama için 'havuz test' önerisi