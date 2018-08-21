Crawley Town - Swindon Town maçı ne zaman?

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Crawley Town, 21 Ağustos 2018 Salı günü Swindon Town takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Crawley Town 3 puanla 19. sırada, Swindon Town 6 puanla 6. sırada bulunuyor. Crawley Town son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Swindon Town, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 474. İddaa'da Crawley Town kazanır 2.60, berabere biter 2.90, Swindon Town kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Crawley Town son haftadaki Mansfield Town müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Swindon Town, Accrington Stanley karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Crawley Town, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 3 gol yedi.

Swindon Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Swindon Town, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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