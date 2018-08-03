Crewe Alexandra - Morecambe maçı ne zaman?

Crewe Alexandra ve Morecambe, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Crewe Alexandra son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Morecambe, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 292. İddaa'da Crewe Alexandra kazanır 1.70, berabere biter 3.20, Morecambe kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.
Crewe Alexandra son haftadaki Cheltenham Town müsabasında 2-1 kazandı.
Morecambe ise Coventry City maçında 0-0 berabere kaldı.
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