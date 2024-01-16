CRR'de sezonun ilk konseri: Doğaya Övgü

CRR Konser Salonu’nda 2024 konser sezonu, 20 Ocak Cumartesi akşamı gerçekleşecek “Leticia Moreno & CRR Senfoni Orkestrası - Doğaya Övgü” başlıklı konserle başlıyor. CRR Genel Sanat Yönetmeni ve orkestra şefi Murat Cem Orhan’ın yönetiminde gerçekleşecek konserde, CRR Senfoni Orkestrası; virtüözlüğü ve yorum derinliğiyle dikkat çeken Peru asıllı İspanyol keman sanatçısı Leticia Moreno’ya eşlik edecek. Moreno konserde, İspanyol melodi ve ritimlerini, duygusal ve canlı bir enerjiyle yansıtan É. Lalo’nun İspanyol Senfonisi’ni yorumlayacak. R. Wagner'in Tannhäuser Uvertürü ile başlayacak konserde ayrıca A. Dvořák’ın doğa aşkını yansıtan Senfoni No. 8, Op. 88 icra edilecek.

Murat Cem Orhan

Eleştirmenler tarafından lirik, ateşli, büyüleyici ve parlak olarak nitelendirilen Leticia Moreno eğitimini Zakhar Bron, Maxim Vengerov ve Mstislav Rostropovich gibi büyük ustaların gözetiminde, Almanya ve İngiltere'nin saygın müzik okullarında tamamladı.

Leticia Moreno

Sanatçı Zubin Mehta, Vladimir Ashkenazy gibi ünlü şefler ve Viyana Senfoni Orkestrası, St. Petersburg Filarmoni gibi önde gelen orkestralarla çalışmalar yaptı. Uluslararası yarışmalarda kazandığı ödüllerle dikkat çeken Moreno, prestijli Alexander von Humboldt Vakfı’nın en genç üyesi. Peru asıllı İspanyol sanatçı, 1762 Nicola Gagliano yapımı bir keman çalıyor.

Leticia Moreno & CRR Senfoni Orkestrası - Doğaya Övgü” konserinin biletleri CRR gişesi ve Biletix’te satışa sunuldu.