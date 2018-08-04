Cruz Azul - Tigres UANL maçı rakamları

Cruz Azul ve Tigres UANL, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 05:00. Maç öncesi Cruz Azul 6 puanla 2. sırada, Tigres UANL 6 puanla 4. sırada bulunuyor. Cruz Azul, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Tigres UANL, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 441. İddaa'da Cruz Azul kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Tigres UANL kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Cruz Azul son hafta oynanan Veracruz maçında 1-0 kazandı.

Tigres UANL ise Monterrey maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Cruz Azul, 3 gol attı ve 0 gol yedi.

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