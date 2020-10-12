Televizyon ekranlarında sık sık rastladığımız Cübbeli Ahmet Hoca, "Mustafa Kemal Atatürk bu devletin kurucusu. Bunun aleyhinde konuşulmaz. Konuşmak caiz değildir." açıklamasının ardından adı en çok aratılan isimlerden biri oldu. Peki Cübbeli Ahmet Hoca kimdir ve nerelidir? Cübbeli Ahmet Hoca'nın gerçek adı nedir? Cübbeli Ahmet Hoca'nın kitapları nelerdir?

CÜBBELİ AHMET HOCA KİMDİR VE GERÇEK ADI NEDİR?

Cübbeli Ahmet Hoca 27 Şubat 1965'te Fatih, İstanbul'da doğdu. Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türk vaiz ve hafız olarak tanınıyor. İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerindendir. Resaili Ahmediyye ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Ahmet Mahmut Ünlü, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri, yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınmaktadır.

İslâmiyet'e getirilen yeni yorumlara ve reformist görüşlere karşı durmaktadır. İslâm dinini Ehl-i Sünnet anlayışına göre yaşamak gerektiğini savunur. Özellikle İstanbul dışındaki mekânlarda vermiş olduğu vaazlar ilgi görmektedir.

1999'da Gölcük depreminin ardından yaptığı bazı açıklamaları sebebiyle 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Daha sonraki yıllarda da çeşitli suçlamalarla hakkında davalar açılmış ve bunların hepsinden beraat etmiştir.

CÜBBELİ AHMET HOCA'NIN KİTAPLARI

Dualarım

Selâm Risâlesi

Fıtrat-ı Tağyîr Risâlesi

Kur'ân-ı Mecîd Risalesi

Kur'ân-ı Hakîm Risâlesi

Nüzûl-i Mesih Risâlesi

İ'tikâd Risâlesi

Tasavvuf Risâlesi

Abdest Risâlesi

Tarîkat-i Aliyye'de Rabıta-i Celiyye

Şecere-i Nebeviyye Risâlesi

Peygamber Efendimizi Hangi Dualarla Rüyada Görürüz

Oruç Risâlesi

Dürr-u Meknün Kâsîdesi

Receb-i Şerîf Risâlesi

Şa-bânı Şerîf Risâlesi

Kurban Risâlesi

Dürr-u Meknün Kâsîdesi'nin Şerhi

Ramazan-ı Şerîf Risâlesi

Ezân-ı Muhammedi Risâlesi

Dinin Direği Müminin M'iracı Namaz

Namaz İlmihâli

Ta'dîl-i Erkân Risâlesi

Salevât-ı Şerîfe

Bedir Ehli İle Tevessül Ve İstiğâseler

"Yahudi ve Hristıyanlar Cennete Girecek" Diyenler Cennet'e Giremez

Cemâaatle Namaz

Ellidört Farz Şerhi

Salevât-ı Kübrâ

Kurtarıcı İstiğfarlar

Meva'ız-i Kudsiyye

Her Uzuv İçin Şifâ Âyetleri

Çörek Otu Mûcizesi Ve Şifâ Duâları

Ahlâk-ı Nebî

Salavât-ı Muzâ'afât

Sefer Duâları

Her Derdi İyileştiren Bir Dua

Hazret-i Mehdî Muhakkak Gelecek

Mevlid-i Şerîf Kıraati

İstiğfâr Risâlesi

Hac Ve Umre Duaları

Hayrettin Karaman'a Reddiyeler

Hacc Ve Umre Ahkâmı

Safer Ayında Okunacak Dualar

Evliliğin Fazîletleri

Peygamber Efendimiz'in Mevlid Kıssası Ve Mucez Hayatı

Evlenilmesi Haram Olanlar

Namaz Kılmayanların Başlarına Gelecek Belâlar

Korunmuş Sır

Nişan Ve Nikâh Ahkâmı

27 Makbul Duâ

Şifâ-i Şerîf

Noel Kutlama Tehlikesi

Hadislere Îman

Zinâya Yaklaşmayın

Peygamber Sevgisinin Âlâmetleri

3 Vasiyetim

Erba'în-i İdrîsiyye

Faizli Muameleler

Çok Fazîletli Salât-ü Selâmlar

Beşâiru'l Hayrat

Fazîletli Kırk Salevât-ı Şerîfe

Kadın Halleri Risâlesi

Îmân-İslâm İlmihâli

El-İhtiyâtât

Düğümleri Çözecek Kıymeli Salevât

“Duâlarım” Kitabında Geçen Duâlar ve Zikirler

İçki, Uyuşturucu ve Kurmarın İki Cihanda Yol Açacağı Felâketler

Kur'ân-ı Kerîm'deki Tüm Duâlar 1

Salât-ı Tefrîciyye ve Salât-ı Münciye (Tüncînâ)

İbni Ebî Cemre Hazretleri'nin Hayâtı, Eserleri ve Müjdeci Rüyâları

Behcetü'n-Nüfûs

Medrese-i Yûsufiyye'den Mektuplar

Kırk Hadîs Şerif

Âdetli Hanımlar İçin Koruyucu Duâlar

Müsebbe'ât-ı Aşere

Yâsîn Cüzü

Nebevî Vasiyetler

Neseb-i Şerîf

Mefze'u'l-Halâik ve Menbe'u'l-Hakâik

Ezkâr ve De'avât Külliyâtı ve Duâ İlmihâli (1. Cilt)

Muhiblerin Habîb'e Salevâtı (Salevâtü'l-muhibbîn 'alâ Habîbi Rabbi'l-'âlemîn)

Kız Çocuklarına İyi Bakmanın Faziletleri

Kur'ân-ı Kerîm'de Geçen Otuz Yedi Tehlîlât

Mürîdin, Şeyhin ve Sohbetin Edepleri ve Dîn Kardeşleri Hakkında Hüsn-ü Zan

Evlâd-ı Rasûl Hazarâtı

Ezkâr ve De'avât Külliyâtı ve Duâ İlmihâli (2. Cilt)

Emrâz-ı Sâriye Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları (1. Cilt)

Emrâz-ı Sâriye Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları (2. Cilt)

Kadir Gecesi'ni İhyâ Sevâbı Kazandıran Ameller